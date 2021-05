Dreijährige aus Kindersitz geschleudert und schwer verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Bei der Kollision mit einem Lastwagenanhänger in Bochum sind eine 28 Jahre alte Autofahrerin und ihre dreijährige Tochter verletzt worden. Das Mädchen musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus bleiben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach wurde die Frau am Samstag durch eine Reaktion ihrer Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, abgelenkt. Sie geriet mit dem Auto von der linken auf die rechte Spur und stieß dort mit dem abgestellten Anhänger zusammen. Die Dreijährige wurde dabei aus dem Kindersitz geschleudert und prallte von innen gegen die Frontscheibe. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.

Von dpa