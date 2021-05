Männer wollen Geldautomaten sprengen: Suche mit Hubschrauber

Der 22-Jährige wurde gefasst. Neben mehreren Schraubendrehern entdeckten Beamte bei dem jungen Mann auch ein Funkgerät, einen Laptop und mehrere Handys. Er sollte am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Mit dem Hubschrauber suchte die Polizei am Sonntag weiter nach den Komplizen, unter anderem an der Autobahn 1 und an Bahnschienen.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-619404/2