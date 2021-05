Feuerwehr: Sieben Schwerverletzte bei A2-Unfall vieler Autos

In dem Unfallabschnitt sei bei dem Einsatz ein Zelt aufgebaut worden, um die Autoinsassen wettergeschützt unterzubringen bis sie von den Notärzten gesichtet werden konnten. Etwa 50 Feuerwehrleute und etwa die gleiche Zahl an Rettungskräften waren den Angaben vor Ort. Der Feuerwehrsprecher berichtete von einer etwa 50 bis 100 Meter langen Unfallstelle auf der A2 bei Gütersloh. In dem dreispurigen Bereich erstreckte sich ein Trümmerfeld auf etwa anderthalb bis zwei Spuren. Die Feuerwehr sei am Sonntag gegen 15.10 Uhr alarmiert worden.

