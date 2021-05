«Mein Ding»: Gronau gratuliert Lindenberg per Musikvideo

Umgesetzt hatten die Idee zu Ehren Lindenbergs das städtische Kulturbüro und das in Gronau ansässige Rock'n'popmuseum. Weitere singende Gratulanten in dem fünf Minuten und fünf Sekunden langen Video sind Landwirte vor ihren Landmaschinen, Mitglieder eines Schützenvereins und Polizisten im Streifenwagen.

Lindenberg wurde am 17. Mai 1946 in Gronau geboren. Seine Heimatstadt verließ er früh als Jugendlicher in Richtung Düsseldorf für eine Hotelausbildung. Er begann seine Musikerlaufbahn als Schlagzeuger bei Jazzlegende Klaus Doldinger und wurde mit deutschen Texten zum Rockstar. Lieder wie «Andrea Doria», «Cello» «Mädchen aus Ost-Berlin», «Sonderzug nach Pankow» und «Horizont» gehören zu den Hits aus den 1970ern und 1980ern. Mit seiner Geburtsstadt blieb der Künstler stets eng verbunden, auch wenn er seit Jahrzehnten in Hamburg im Hotel «Atlantic» lebt.

