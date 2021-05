Die Täter brachen die Halle nach Angaben der Ermittler in der Nacht zu Samstag auf. Die Hakenkreuze und die Schriftzüge «Free Palestine» und «187» seien an den Wänden hinterlassen worden. 187 ist nach Angaben verschiedener Behörden in Deutschland unter anderem die Nummer eines Paragrafen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird.

Gestohlen worden sei in der Halle nichts, erklärte die Polizei. Eine Verbindung des Gebäudes zu jüdischem Leben gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-632021/3