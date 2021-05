Seeadler am Niederrhein haben Nachwuchs

Xanten (dpa/lnw) - Nordhrein-Westfalens einziges wild lebendes Seeadler-Brutpaar hat Nachwuchs bekommen. Gleich drei Jungvögel sind bereits im April in einem gut versteckten Horst im Naturschutzgebiet Bislicher Insel bei Xanten am Niederrhein geschlüpft, wie Dirk Janzen, Naturschützer beim RVR Ruhr Grün, am Montag sagte.