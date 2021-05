Reiner Distanzunterricht noch in zehn Städten und Kreisen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der sinkenenden Corona-Neuinfektionszahlen kehren immer mehr Schüler landesweit in Unterrichtsmodelle mit Präsenzzeiten zurück. Zum Wochenstart war nach Angaben des Gesundheitsministeriums reiner Distanzunterricht noch in zehn der 53 Kreise und kreisfreien Städte des Landes vorgeschrieben. In der Spitze hatten 37 Städte und Kreise eine Sieben-Tage-Inzidenz stabil über 165 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gehabt und damit die Schulen weitgehend geschlossen. Ab diesem Wert ist Unterricht im Klassenzimmer laut Infektionsschutzgesetz untersagt. Zuletzt konnten an diesem Montag Schüler aus Dortmund, Herne, Remscheid und Köln wieder aus dem reinen Distanzunterricht in den Wechselunterricht zurückkehren. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 89,9.

Von dpa