Kutschaty fordert besseren Schutz der jüdischen Gemeinden

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty hat bei einem Besuch der Gelsenkirchener Synagoge einen besseren Schutz der jüdischen Gemeinden gefordert. In NRW sei bislang zu wenig passiert. «Politik kann nicht immer erst dann agieren, wenn Aggressionen und Konflikte ausbrechen», sagte Kutschaty am Montag nach Angaben eines Parteisprechers. «Die Landesregierung muss jetzt über ihre Lippenbekenntnisse hinaus endlich auch handeln.» Kutschaty verwies in diesem Zusammenhang auf bereits vorgelegte Vorschläge der SPD-Landtagsfraktion für ein besseres gesellschaftliches Miteinander und für mehr Schutz jüdischen Lebens in NRW.

Von dpa