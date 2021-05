Gekipptes Fenster: Polizei entdeckt Cannabisplantage

Essen (dpa) - Verräterischer Geruch aus einem gekippten Fenster hat in Essen eine Cannabisplantage mit sechs Arbeiterinnen und Arbeitern auffliegen lassen. Beamte stießen am Freitag in dem vermeintlich leerstehenden Gebäude auf rund 1500 Pflanzen. Die Cannabisplantage sei mit einem aufwendigen Belüftungs- und Beleuchtungssystem, mehreren Kohlefilteranlagen und mehreren Trockenräumen ausgestattet gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Aus einem gekippten Fenster habe man aber einen starken «Geruch» feststellen können. Eine Beschwerde führte zum Drogenfund.

Von dpa