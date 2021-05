Bettina Gayk als neue Datenschutzbeauftragte vorgeschlagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bettina Gayk soll die neue Landesdatenschutzbeauftragte für Nordrhein-Westfalen werden. Die Landesregierung hat die Leitende Ministerialrätin aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium als Nachfolgerin von Helga Block zur Wahl vorgeschlagen, wie die Landesregierung am Montag bekanntgab. Block war 2015 in die Position berufen worden und im Sommer in den Ruhestand getreten. Normalerweise wird die oder der Datenschutzbeauftragte für acht Jahre gewählt.

Von dpa