Zahl der Übernachtungen in NRW im März stark gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Übernachtungen in den nordrhein-westfälischen Beherbergungsbetrieben ist im März 2021 stark gesunken. Mit 1.224.781 lag sie im Vergleich zum März vor einem Jahr am Beginn der Corona-Pandemie um 37,9 Prozent niedriger, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag mitteilte. Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland (114.296) ging sogar um 55,8 Prozent zurück.