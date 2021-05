Patientenschützer: Prio-Ende als Verantwortungslosigkeit

Dortmund (dpa/lnw) - Die Aufhebung der Impf-Priorisierung hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz als «staatlich organisierte Verantwortungslosigkeit» kritisiert. Mit diesem Schritt zum 7. Juni sei der Startschuss für ein «Windhundrennen» bei den Corona-Impfungen gegeben worden, sagte Vorstand Eugen Brysch am Dienstag. Es komme dadurch nicht mehr Impfstoff auf dem Markt, an dem es immer noch mangele. Vielmehr solle das Problem jetzt vor Ort, auf der Straße und in den Arztpraxen gelöst werden. «Das geht voll zu Lasten nicht nur der Impfwilligen, der Arztpraxen und der Impfzentren, sondern auch der vernünftigen Grundversorgung, die wir dringend brauchen.»

Von dpa