Weltkriegsbombe in Köln entdeckt: Sprengung notwendig

Köln (dpa/lnw) - Bei Bauarbeiten ist in Köln eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Fünf-Zentner-Blindgänger müsse noch am Dienstagabend gesprengt werden, teilte die Stadtverwaltung am Abend mit. Für rund 1000 Menschen im Radius von 500 Metern im Stadtteil Meschenich wurde eine Evakuierung eingeleitet. Ihnen diente eine Schule als Anlaufstelle. Weitere rund 1000 Menschen im Radius zwischen 500 und 800 Metern wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.