DB erneuert Ausstattung von Bahnsteigen an 182 Stationen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Warten am Bahnsteig soll angenehmer werden: In Nordrhein-Westfalen erneuert die Deutsche Bahn an 182 Bahnhöfen ihre Bahnsteigausstattung. Ausgetauscht würden weite Teile der Ausstattung an den Bahnsteigen wie Sitzbänke, Aufzüge, Rolltreppen, Hinweisschilder oder Wetterschutzhäuser, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. «Das neue Equipment sorgt für eine moderne, kundenfreundliche und zeitgemäße Ausstattung der Stationen», hieß es. Die Erneuerung solle den Aufenthalt im Bahnhof und das Reisen mit der Bahn attraktiver machen. In NRW gibt es rund 700 Bahnhöfe.

Von dpa