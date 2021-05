Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 79,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen - nach 86,4 am Dienstag.

Von dpa