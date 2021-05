Autofahrerin wird vom Reifen überholt: Schrauben gelockert

Herford (dpa/lnw) - Eine Frau (54) ist in Herford beim Abbiegen von ihrem linken Hinterrad überholt worden. Sie spürte laut Polizei beim Abbiegen erst ein leichtes Rucken und sah dann, wie der Reifen an ihr vorbeirollte. In der Werkstatt wurde festgestellt, dass sowohl hinten als auch vorne links die Radbolzen gelockert waren. Die Polizei geht davon aus, dass sich jemand an den Rädern zu schaffen gemacht hat und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Von dpa