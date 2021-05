Videospiele im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Troisdorf (dpa/lnw) - Ein 31 Jahre alter Mann soll Videospiele im Wert von mehreren tausend Euro aus einer Drogerie in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) gestohlen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging er mehrfach in die Drogerie, füllte einen Einkaufskorb mit Videospielen und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Überwachungskameras hatten die Taten aufgezeichnet.

Von dpa