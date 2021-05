Regionalligist Lippstadt sorgt für Zuschauer-Premiere in NRW

Voraussetzung für die Freigabe war ein striktes Hygienekonzept. Der Verein hat mit einem Partner eine Schnelltest-Station an der Liebelt Arena errichtet, die ab 15.00 Uhr geöffnet ist. Die Zuschauer sind aber angehalten, bereits mit einem Schnelltestergebnis zum Spiel zu erscheinen, weil vor Ort maximal 100 Personen pro Stunde getestet werden könnten. Wer ein negatives Testergebnis plus Personalausweis präsentieren kann, ist fast am Ziel. Denn zusätzlich müssen die Zuschauer noch die App «Luca» auf das Smartphone laden. Damit registrieren sich die Fans nach Kauf der Eintrittskarte für den Fall einer Infektionsnachverfolgung einmal am Eingang und einmal am Platz.

Eine Ausnahme gibt es für die älteren Personen, die den Verein seit Jahrzehnten besuchen und zum Beispiel keine oder Schwierigkeiten mit Smartphones haben. «Diese werden händisch registriert», sagte Tiemeyer. In Vor-Corona-Zeiten hatte der SV Lippstadt 08, der Heimatverein von Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge, durchschnittlich 800 bis 1000 Zuschauer pro Heimspiel.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-660591/2