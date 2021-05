Vater von Geißbock Hennes soll Düsseldorfer gewesen sein

«Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hennes I. auf einer Rheinwiese in Düsseldorf gezeugt wurde», erläuterte Schröer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Das bedeute: Der Vater des Ur-Hennes sei wohl Düsseldorfer gewesen. «Das ist für die Kölner nicht leicht zu akzeptieren», sagte Schröer.

Hintergrund soll ein Gastspiel des Zirkus gewesen sein, in dem die Mutter von Hennes dereinst lebte. In Düsseldorf könnte sich zum Beispiel ein Bock aus einem Schrebergarten zu ihr gesellt haben - im Nachkriegsdeutschland hielten viele Menschen noch privat Ziegen. Als sie ein Kitz gebar, wurde es später dem 1. FC Köln geschenkt. So entstand die Hennes-Tradition. Aktuell ist der neunte Hennes im Amt.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-660602/2