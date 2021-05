Sozialplan für rund 800 Beschäftige der Real-Zentrale

Düsseldorf (dpa) - Die Real-Geschäftsführung und der Betriebsrat der Real-Hauptverwaltung in Düsseldorf haben sich auf einen Sozialplan für die rund 800 Beschäftigten geeinigt. Damit sollen die Folgen der Auflösung der Real-Zentrale im kommenden Jahr für die betroffenen Mitarbeiter abgemildert werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der in sieben Verhandlungsrunden ausgehandelte Sozialplan sei den Beschäftigen auf einer digitalen Betriebsversammlung vorgestellt worden. Die jeweilige Abfindungssumme stehe in Abhängigkeit zum Lebensalter und berücksichtige sowohl den bisherigen Verdienst wie auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit.

Von dpa