Gebauer: Schülern etwas Normalität zurückgeben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will allen Schülern ab dem 31. Mai mit einer Rückkehr in täglichen Präsenzunterricht wieder etwas Normalität zurückgeben. Das betonte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Derzeit seien Schulen in der überwiegenden Zahl der Kreise und kreisfreien Städte in einem abwechselnden Betrieb aus Online- und Präsenzunterricht. Voraussetzung für wieder täglichen Präsenzunterricht für alle Schulformen sei eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Diese Kennziffer sei vielfach erreicht.

Von dpa