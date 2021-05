Religionsunterricht in ihrer Konfession für NRW-Schüler

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Schüler in Nordrhein-Westfalen soll es ab 31. Mai auch wieder konfessionellen Religionsunterricht in Präsenz geben. In Schulen, in denen wegen einer stabilen Corona-Lage Präsenzunterricht stattfinde, könnten dann auch wieder Schüler aus verschiedenen Klassen gemischt werden - etwa für den Religionsunterricht, für Fremdsprachen oder im Wahlpflichtbereich, schrieb das Schulministerium am Dienstag in einer Mail an alle Schulen im Land.

Von dpa