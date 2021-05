Münster und Lotte bereits in der 1. DFB-Pokalhauptrunde

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die beiden West-Regionalligisten Preußen Münster und Sportfreunde Lotte haben das Finale um den Westfalenpokal erreicht und stehen damit bereits in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde. Der Regionalliga-Dritte Münster setzte sich am Mittwochabend beim klassenhöheren Drittligisten SC Verl mit 3:0 durch und hatte als bester teilnahmeberechtigter westfälische Regionalligist das Ticket für den zweiten Startplatz aus Westfalen im DFB-Pokal schon in der Tasche. Damit startet Lotte nach dem 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen den SV Rödinghausen im zweiten Halbfinale auch im Falle einer Niederlage gegen Münster im DFB-Pokal.