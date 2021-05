Gewaltiger Schwertransporter rollt durch das Münsterland

Dülmen (dpa/lnw) - 185 Tonnen schwer, 30 Meter lang: Ein besonderer Schwertransport ist in den vergangenen Nächten durch das Münsterland in Richtung Dortmund-Ems-Kanal gerollt. Von dort aus soll der riesige Druckbehälter mit einem Schiff weitertransportiert werden - zunächst nach Rotterdam, dann nach China. Gebaut hat den Koloss eine Maschinenbaufirma aus Coesfeld. In China soll der Druckbehälter dann für die thermische Behandlung von Verbundwerkstoffen eingesetzt werden.

Von dpa