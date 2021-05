Sonne-Wolken-Mix in NRW: Schauer und Gewitter am Wochenende

Essen (dpa/lnw) - Rund 18 Grad, zeitweise sonnig und überwiegend trocken: Am Donnerstag können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf vorübergehend freundliches Wetter freuen. «Es wird der beste Tag von den nächsten sieben», sagte ein Meteorologe des Deutsches Wetterdienstes (DWD) am Morgen in Essen. Allerdings sei man bescheiden geworden, sommerlich sei das noch nicht. Der Tag starte mit Nebel. Ab dem späten Vormittag sei dann zeitweise mit Sonne zu rechnen. Vom Sauerland bis zur Warburger Börde gebe es noch vereinzelt leichte Schauer.