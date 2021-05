Laster kracht in Leitplanke: Stau auf der A40

Kempen (dpa/lnw) - Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 40 zwischen Kempen und Neukirchen-Vluyn in die rechte Leitplanke gefahren und hat für Einschränkungen im Berufsverkehr gesorgt. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Duisburg sei gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Daher habe sich gegen 7.00 Uhr ein Stau von etwa fünf Kilometern gebildet. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten Autofahrer zeitweise rund 20 Minuten mehr Zeit einplanen. Kurzzeitig war die A40 laut Polizei voll gesperrt worden. Der Lastwagenfahrer sei nicht verletzt worden. Unklar war zunächst, wie es zu dem Unfall kommen konnte.