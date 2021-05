Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind Ermittler gegen eine mutmaßlich international organisierte Geldfälscher-Bande vorgegangen. Am Donnerstagmorgen seien insgesamt 16 Objekte durchsucht worden, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Es seien vier Haftbefehle gegen Verdächtige im Rheinland sowie in Italien vollstreckt worden, sagte ein LKA-Sprecher. Nach dpa-Informationen gibt es Bezüge zur italienischen Mafia. Weitere Details wollten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag bekanntgeben.

Die aktuellen Durchsuchungen seien Teil eines Verfahrens, in dem die Polizei bereits seit mehr als zwei Jahren ermittele, sagte der LKA-Sprecher. Was bei den Razzien am Donnerstag beschlagnahmt wurde, konnte er zunächst nicht sagen.

Insgesamt wurden 16 Objekte - überwiegend Wohnungen - in Düsseldorf, Lüdenscheid, Dormagen, Kaarst, Neuss, Bonn und Mönchengladbach durchsucht.

