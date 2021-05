Wollny ärgert sich nach Frühgeburt ihrer Enkel über Hater

Berlin (dpa) - Reality-TV-Star Silvia Wollny prangert nach der Frühgeburt ihrer Enkel Hasskommentare im Netz an. «Diese ganzen Hater hier, da kriege ich Kotzreize drauf!», sagte die Elffach-Mutter in einem Video auf Instagram mit Blick auf Beleidigungen und hämische Worte, die unter anderem gegen ihre schwangere Tochter Sarafina gerichtet worden waren. «Wenn ich mitkriege, was auf meine Kinder oder eine hochschwangere Frau draufgetrampelt wird, was ihr gewünscht wird, und und und - da kommt es mir hoch!»

Von dpa