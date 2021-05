Hygienekonzept: Perspektiven für Volksfeste im Spätsommer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einem Hygienekonzept könnten im Spätsommer nach Ansicht der NRW-Minister Andreas Pinkwart (FDP) und Karl-Josef Laumann (CDU) erste regionale Volksfeste unter freiem Himmel stattfinden. «Sinkende Infektions- und steigende Impfzahlen schaffen in vielen Bereichen Öffnungsperspektiven», erklärten die Ministerien am Donnerstag in Düsseldorf. Setze sich die positive Entwicklung stabil fort, seien weitere Lockerungen für den späten Sommer oder Herbst möglich.

Von dpa