RWE treibt Geschäft mit Offshore-Windenergie in USA voran

Essen (dpa) - Die Energiekonzerne RWE und National Grid verbünden sich beim Ausbau des Windenergiegeschäfts in den USA. Die beiden Unternehmen unterzeichneten ein Partnerschaftsabkommen, um Projekte für Windanlagen auf See (Offshore) im Nordosten der USA zu entwickeln, wie RWE Renewables am Donnerstag in Essen mitteilte. Dabei wollen die beiden Unternehmen bei der Offshore-Wind-Auktion für Standorte in der New Yorker Bucht mitbieten.

Von dpa