Telekom will Mehrheitseignerin von T-Mobile US werden

Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom will ihre Beteiligung an der amerikanischen Tochter T-Mobile US erhöhen. «Ja, wir wollen uns die Mehrheit an T-Mobile sichern», sagte Telekom-Chef Tim Höttges auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns am Donnerstag. Damit bestätigte der Manager Medienberichte. Er ließ allerdings offen, wann genau er die Kaufoption ziehen möchte, um eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an T-Mobile US zu erreichen. Derzeit hält der Bonner Konzern 43 Prozent, hat durch eine Stimmrechtsvereinbarung mit dem japanischen Softbank-Konzern aber bereits die Kontrolle und verbucht die US-Tochter damit in den eigenen Konzernzahlen.

Von dpa