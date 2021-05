T.C. Boyle eröffnet digitales Literaturfest Lit.Cologne

Köln (dpa) - Das Kölner Literaturfestival Lit.Cologne findet dieses Jahr wegen Corona erstmals rein digital statt. Vom 26. Mai bis zum 12. Juni sind 54 Veranstaltungen geplant, die in der Regel ab der Erstausstrahlung bis zum 20. Juni abrufbar sein sollen. «Bis zuletzt haben wir gehofft, unser Programm 2021 unter Berücksichtigung aller geltenden Hygienemaßnahmen in zahlreichen Spielstätten der Stadt live und vor Publikum präsentieren zu können», teilte das Veranstalterteam am Donnerstag mit. «Die aktuelle pandemische Lage lässt dies bedauerlicherweise nicht zu.»

Von dpa