Freizeitparks fordern Öffnungsperspektive auch in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Freizeitparks haben nach monatelanger Schließung eine zügige Öffnungsperspektive auch in Nordrhein-Westfalen gefordert. Während die Parks in vielen Bundesländern wieder ihre Tore öffnen dürften, halte NRW «stoisch an einer epidemiologisch und sachlich unbegründeten Schließung fest.» Das kritisierte der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU). Leidtragende seien Kinder und Familien, die die größte Besuchergruppe stellten. Sie würden um soziale Begegnung, gemeinsame Erlebnisse und eine Auszeit vom Alltag in der Pandemie gebracht. Das Phantasialand in Brühl bei Köln sprach am Donnerstag von einer «nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung».

Von dpa