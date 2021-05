Einbrecherbande festgenommen: LKW-Ladungen an Beweisen

Paderborn (dpa/lnw) - Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften hat die Polizei in Paderborn vier Mitglieder einer mutmaßlichen Einbrecherbande festgenommen. Den Männern im Alter zwischen 38 und 44 Jahren werden zahlreiche Straftaten vorgeworfen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, griffen die Ermittler am Dienstag zeitgleich an fünf Objekten in Paderborn und Neuenbeken zu, durchsuchten Wohnungen und stellten drei Lastwagen-Ladungen an Beweismaterial sicher, darunter massenweise mutmaßliche Diebesbeute, Drogen und scharfe Waffen.

Von dpa