Düsseldorf rechnet mit voller Altstadt zu Pfingsten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zur Wiedereröffnung der Außengastronomie rechnet die Stadt Düsseldorf trotz schlechten Wetters über das Pfingstwochenende mit vielen Besuchern in der Altstadt und am Rheinufer. Die Landeshauptstadt mit ihren ab Freitag öffnenden Außenterrassen liege wie eine Insel zwischen Städten und Kreisen ohne solche Lockerungsmöglichkeiten, sagte der Ordnungsdezernent Christian Zaum am Donnerstag. «Deshalb glauben wir, es wird voll werden in der Altstadt», sagte Zaum, trotz prognostizierter Temperaturen von 13 Grad und angekündigtem Regen. Nach Auskunft der Stadt beabsichtigen etwa 50 bis 60 Prozent der Gastronomen am Pfingstwochenende die Terrassen und Außenbereiche für Gäste zu öffnen.

Von dpa