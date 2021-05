Bahn beteiligt Bevölkerung mit Tool an Trassenfindung

Hannover/Bielefeld (dpa) - An der Planung zum Ausbau der Bahnstrecke Hannover-Bielefeld soll sich die Bevölkerung mit einer neuartigen Computersoftware beteiligen können. Die Deutsche Bahn erstelle mit der Technischen Universität Braunschweig ein Trassenfindungs-Tool, mit dem die Menschen aus der Region eigene Ideen zum Ausbau der Strecke erarbeiten und an die Bahn übermitteln können, sagte der Leiter des Bahnprojekts, Carsten Müller, der dpa in Hannover. Hindernisse wie Wohnsiedlungen oder Umweltgebiete sollen in das Tool aufgenommen werden, ebenso technische Anforderungen wie Bogenradien und Neigungswinkel. Bis Jahresende soll das Werkzeug verfügbar sein.

Von dpa