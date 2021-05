Attraktiverer Öffentlicher Dienst: Gespräche ohne Ergebnis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB NRW) hat die Gespräche mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung über einen attraktiveren Öffentlichen Dienst für gescheitert erklärt. «Wir sind enttäuscht über den Prozess und die von der Landesregierung jetzt vorgelegten Maßnahmen», erklärte DGB-Landesvorsitzende Anja Weber am Donnerstag. Das Land halte weiter an der 41-Stunden-Woche für Beamte und Beamtinnen fest. Auch gebe es keinen Ordnungsrahmen für gute mobile Arbeit. So werde es nicht gelingen, die mehr als 15 000 offenen Stellen im Öffentlichen Dienst in NRW endlich zu besetzen, sagte Weber.

Von dpa