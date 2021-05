Nach Schüssen auf Synagoge: Tatverdächtiger ermittelt

Bochum (dpa/lnw) - Nach den Schüssen mit einer Gasdruckwaffe auf eine Bochumer Synagoge und das Planetarium am 26. April hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Wohnung eines 24 Jahre alten Bochumers sei am Mittwoch von Beamten des Staatsschutzes durchsucht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und die weiteren Ermittlungen gegen den 24-Jährigen dauerten noch an.

Von dpa