Sachsen Zwickau verpflichtet Bayer-Torhüterin Nele Kurzke

Zwickau (dpa) - Torhüterin Nele Kurzke kehrt zum BSV Sachsen Zwickau zurück. Wie der Aufsteiger in die Handball-Bundesliga am Donnerstag auf Facebook mitteilte, wechselt die 30-Jährige von Bayer Leverkusen zum BSV. Sie unterschrieb einen Einjahresvertrag. Kurzke spielte bereits zwischen 2012 und 2015 in Zwickau, ehe sie über die Stationen HC Leipzig und HC Rödertal 2018 nach Leverkusen ging.

Von dpa