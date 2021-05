Gewerkschaft warnt vor Personalmangel im NRW-Gastgewerbe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Unmittelbar vor der Öffnung der Außengastronomie in großen Teilen Nordrhein-Westfalens hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor einem massiven Personalmangel im NRW-Gastgewerbe gewarnt. «Es ist gut, dass die Außengastronomie bei Inzidenzen unter 100 nun endlich wieder öffnen kann», sagte der NGG-Landesvorsitzende, Mohamed Boudih, am Donnerstag in Düsseldorf. «Aber vielerorts gibt es schon jetzt niemanden mehr, der die Gäste bedient.»

Von dpa