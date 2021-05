Funkel gelassen: «Nicht hektisch oder übereifrig werden»

Köln (dpa) - Trainer-Routinier Friedhelm Funkel strahlt vor dem Abstiegsendspiel in der Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Köln demonstrativ Ruhe und Gelassenheit aus. «Die Anspannung und der Fokus steigen mit jedem Tag», sagte der 67-Jährige am Donnerstag: «Aber alles mit Sinn und Verstand. Man kann nicht von Montag bis Samstag Druck aufbauen. Wir dürfen nicht hektisch oder übereifrig werden. Davon bin ich felsenfest überzeugt», sagte Funkel mit Blick auf das Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Absteiger FC Schalke 04: «Das sind hochambitionierte Sportler. Die sind voll motiviert, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.»

Von dpa