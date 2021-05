Funkel von Schaaf-Einstieg in Bremen nicht überrascht

Köln geht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Vorletzter der Fußball-Bundesliga in das letzte Saisonspiel gegen Absteiger FC Schalke 04, die Bremer als Drittletzter in das gegen Borussia Mönchengladbach. Beide hoffen auch noch auf den rettenden 15. Platz, den derzeit Arminia Bielefeld (gegen VfB Stuttgart) belegt. Grundsätzlich hätten er und Schaaf ein «sehr, sehr gutes Verhältnis», sagte Funkel: «Wir sind uns über Jahrzehnte immer wieder begegnet. Er ist ein sehr angenehmer, bescheidener, bodenständiger Mensch. Aber ich müsste lügen, wenn ich ihm viel Erfolg wünsche würde. Das wird er umgekehrt auch nicht machen.»

