Umwelt-Aktivisten besetzen Vorplatz des NRW-Landtags

Düsseldorf (dpa/lnw) - Aktivisten der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion haben am Donnerstag den Vorplatz des nordrhein-westfälischen Landtags besetzt und das Vordach des Gebäudes erklommen. Innerhalb der Bannmeile ketteten sie sich an einen Wohnwagen und an ein selbstgebautes Windrad. Mehrere Aktivisten entrollten auf dem Glasvordach ein großes Transparent mit der Aufschrift: «Lobbys raus - Bürger:innen rein». Im Landtag fand zeitgleich das Plenum statt. Die Polizei schritt zunächst nicht ein.

Von dpa