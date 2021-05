Kinderpornografie: Durchsuchungen in sechs Bundesländern

Dortmund/Köln (dpa) - Schlag gegen Kinderpornografie: In einer bundesweiten Razzia hat die Polizei am Donnerstag die Wohnungen von 14 Männern im Alter von 30 bis 74 Jahren durchsucht. Sie sollen über eine geschlossene Chatgruppe kinderpornografisches Material ausgetauscht haben. Die Wohnungen liegen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Sachsen, Saarland und Bayern.