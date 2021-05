Gladbach akzeptiert Zuschauer beim Gegner und der Konkurrenz

Mönchengladbach (dpa) - Erste Zuschauerzulassungen bei der Konkurrenz und 100 zusätzliche Mitarbeiter beim Gegner Werder Bremen im Stadion sind für Max Eberl und Borussia Mönchengladbach kein Problem. «Mag sein, dass die Zuschauer bei Union und die Mitarbeiter im Stadion bei Werder ein Vorteil sein könnten, aber wir arbeiten doch alle an einem Projekt. Da geht es nicht darum, ob jemand sportlich einen Vorteil hat. Wir akzeptieren das zu 100 Prozent», sagte Sportdirektor Eberl vor der Partie in Bremen am Samstag.

Von dpa