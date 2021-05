Ein Hauch von Kirmes: Soest lockt mit Buden und Karussells

Soest (dpa/lnw) - Mit einigen Kinderkarussells und Imbissständen entlang einer Flaniermeile kehrt in Soests Innenstadt abermals ein wenig mehr Normalität in der Coronapandemie zurück. Man wolle ein Angebot für Familien schaffen und angesichts sinkender Inzidenzen Besuchern von Fußgängerzone und historischer Altstadt «ein bisschen was bieten», was nun lange nicht möglich war, kündigte Thorsten Bottin, Sprecher der Stadt Soest, am Donnerstag an. Acht Imbissbuden und zwei Karussells sollen von Freitagvormittag bis Ende Juni an den Start gehen. Alle werden betrieben von Schaustellern aus der Region, denen damit eine Chance auf ein wenig Umsatz gegeben werden soll, sagte Bottin weiter. Die Anbieter stellten dabei die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sicher. So komme etwa bei den Karussells kindgerechtes Desinfektionsmittel zum Einsatz.

Von dpa