Sechs Jugendherbergen im Rheinland öffnen zu Pfingsten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Pfingstwochenende öffnen sechs Jugendherbergen im Rheinland für Gäste. Die Häuser in Essen, Gemünd Vogelsang, Nettetal-Hinsbeck, Nideggen und Xanten nehmen an diesem Freitag den Betrieb wieder auf, die Jugendherberge Düsseldorf folgt am Pfingstmontag, wie das Jugendherbergswerk in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte. Über Fronleichnam könnten vermutlich weitere Häuser öffnen. Für alle Häuser gebe es ein erprobtes Hygienekonzept.

Von dpa