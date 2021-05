Impf-Vordrängeln des Hafenchefs Staake: Rauswurf unmöglich

Der Aufsichtsrat hatte das Verhalten Staakes bereits missbilligt und beschlossen, es mit zwei Sonderprüfungen untersuchen zu lassen. Das zweite Gutachten, das sich mit den anonym vorgebrachten Vorwürfen gegen Staake beschäftigt, sieht noch weiteren Klärungsbedarf. Das Unternehmen gehört mehrheitlich dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Duisburg ist Miteigentümerin.

Der 67-Jährige Staake war bereits am 13. Januar und am 3. Februar geimpft worden. Mit seinem Alter wäre er noch nicht an der Reihe gewesen.

