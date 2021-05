Urteilsverkündung im Prozess um Messerattacke von Dresden

Dresden (dpa) - Im Prozess um den tödlichen Angriff auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen im Herbst 2020 in Dresden will der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil verkünden. Ein Syrer ist wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der 21-Jährige soll die Männer wegen seiner radikal-islamistischen Gesinnung am 4. Oktober 2020 von hinten niedergestochen haben. Ein 55-Jähriger starb, sein Lebenspartner überlebte nur knapp.

Von dpa