Kein «tolles Feiertagswetter» an Pfingsten in NRW

Essen (dpa/lnw) - Wolken, Schauer und teilweise stürmische Böen: Das Pfingstwochenende in Nordrhein-Westfalen wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechselhaft und eher frisch. «Nicht so das tolle Feiertagswetter», sagte eine DWD-Meteorologin am Freitag in Essen. Demnach ist es am Samstag in NRW ziemlich stark bewölkt, dazu kommt es immer wieder zu Schauern. Ab dem Nachmittag könnte es auch vereinzelt Gewitter geben, die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Starke bis stürmische Böen sollen über das Land ziehen, im Bergland sogar Sturmböen.